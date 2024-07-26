Школьники из Подмосковья выиграли золото на Всероссийских соревнованиях

Ученики Балашихинской гимназии № 1 завоевали две золотые медали с Всероссийских соревнований по легкой атлетике в рамках первенства России до 23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Первое место на дистанции 800 метров заняла Софья Беспалова, преодолев расстояние за 2 минуты 16 секунд. Еще одним триумфатором соревнований стал Дмитрий Юрин, который пробежал дистанцию 1 500 метров за 4 минуты 4 секунды. Дмитрий первым пересек финишную черту, продемонстрировав высокий уровень подготовки и волю к победе.

«Впереди у молодых спортсменов еще одно важное событие — отбор на первенство страны по эстафетному бегу. Подготовка к этому соревнованию требует не менее серьезного подхода и нацеленности на высокие результаты. Желаем удачи», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.