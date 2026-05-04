Школьники Богородского округа сдали нормы ГТО на стадионе «Знамя»

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля ГТО прошел на стадионе «Знамя» в Богородском округе. В испытаниях приняли участие 92 школьника из центров образования, лучшие представят округ на региональном этапе 13 мая в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выполнили нормативы по бегу, метанию, подтягиванию, отжиманию, прыжкам, упражнениям на пресс и наклонам. Ранее, в апреле, в ФОК «Дельфин» состоялись соревнования по плаванию в рамках фестиваля.

Соревнования прошли среди мальчиков и девочек в двух возрастных категориях — 12–13 и 14–15 лет. По итогам определили три лучших центра образования в командном зачете и победителей в личном первенстве.

Третье место занял центр образования №10, второе — ЦО «Старокупавинский лицей». Победителем стал ЦО №2 имени В. Г. Короленко. Среди девочек 12–13 лет первое место заняла Валерия Филиппова из «Старокупавинского лицея», среди мальчиков — Вячеслав Шпагин из ЦО №10. В категории 14–15 лет победили Елизавета Кондакова из ЦО №21 и Гордей Водотыкин из ЦО №2.

Значки участникам, выполнившим нормативы, вручил директор спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Олег Медведев. По итогам фестиваля сформируют сборную для участия в региональном этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.