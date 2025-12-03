Школьники Балашихи прошли зачет по строевой подготовке в рамках «Зарницы» 2 декабря

Зачет по строевой подготовке в рамках военно-патриотической игры «Зарница» состоялся 2 декабря в гимназии № 3 городского округа Балашиха с участием представителей академии РВСН имени Петра Великого, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии № 3 Балашихи прошел зачет по строевой подготовке среди школьников в рамках игры «Зарница». В мероприятии приняли участие представители Академии РВСН имени Петра Великого, учителя и учащиеся.

Школьники выполняли различные команды и элементы строевой подготовки, демонстрируя свои знания и умения. Организаторы отметили, что задания были направлены на развитие лидерских качеств, командного духа и патриотизма.

По итогам зачета все команды получили заслуженные оценки. Военно-патриотическая игра «Зарница» проводится в рамках Балашихинской школьной лиги при поддержке местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.