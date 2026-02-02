Школьник из Клина победил в отборочном этапе чемпионата по подводному спорту

Ученик «Школы Дронов» из Клина Ярослав М. занял первое место в отборочном этапе Международного чемпионата по подводно-исследовательскому спорту, который прошел в Орехово-Зуево с 31 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуево с 31 января по 1 февраля состоялся отборочный этап Международного чемпионата по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из пяти регионов России.

Клин представляла команда «Школы Дронов» Дома детского творчества, выступившая в трех возрастных категориях: 12-14 лет, 15-17 лет и 18+. Руководитель «Школы Дронов» Алексей Елькин отметил, что для ребят участие в соревнованиях с подводными роботами стало новым опытом, однако они быстро освоились и показали высокий результат.

В категории 12-14 лет Ярослав М. вышел в финал и занял первое место среди 16 участников. В финале спортсмены управляли подводным роботом, проходя полосу препятствий: тоннель, перемещение груза, сбор кораллов, змейка и всплытие в определенном квадрате. На выполнение задания отводилось три минуты. Ярослав набрал максимальное количество баллов и получил право представить регион на Всероссийском финале в Санкт-Петербурге весной.

«Школа Дронов» в Клину работает два года и уже добилась успехов на областных и всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.