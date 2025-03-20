Семин: у Дзюбы замечательный возраст для начала тренерской карьеры

Футбольный тренер и бывший футболист Юрий Семин заявил, что футболист Артем Дзюба уже стар для игрока, однако сейчас у него «замечательный возраст» для старта тренерской карьеры, сообщает Инфо24 .

Сам Дзюба заявил, что планирует оставаться игроком еще максимум в течение года, а затем завершит карьеру. Футболист хочет поиграть до лета и всерьез задуматься о том, чего он хочет в дальнейшем от жизни.

«Возраст большой, и, наверное, игрок вправе сам решать, когда ему заканчивать. Советы, я думаю, ему не нужны, потому что он опытный, поэтому и я советовать не буду», — прокомментировал слова Дзюбы Семин.

Тем не менее он добавил, что футболист находится в самом подходящем возрасте для начала тренерской карьеры. Много игроков ушли в преподавание еще в более молодом возрасте. По мнению тренера, необходимо только получить лицензию и подучиться.