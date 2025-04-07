Счета футбольного блогера Савина заблокированы ФНС из-за долга в 7 млн рублей

Стало известно, что бывший футболист молодежной сборной России, «Амкара» и «Крыльев Советов» Евгений Савин имеет долг перед налоговой в 7 млн 63 тыс. рублей, сообщает Постньюс .

Известно, что на данный момент счета игрока являются заблокированными согласно решению ФНС.

Также спортсмен является медийной личностью, блогером. Он имеет YouTube-канал «КраСава» и одноименный футбольный клуб. В мае 2022 года Евгений покинул Россию, а после отъезда не раз критиковал российские власти и СВО.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета лейбла «Сайонара бойс», принадлежащего рэперу Элджею. По итогам 2024 года компания, занимающаяся выпуском музыки и мерча, показала убыток в 1 млн рублей.