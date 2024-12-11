сегодня в 14:05

Щелковское спортсменки завоевали медали на турнире по художественной гимнастике

В физкультурно-оздоровительном комплексе городского округа Щелково прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Снежинка». Соревнования включали индивидуальную программу и групповые упражнения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие гимнастки из Москвы, Щелково, Фрязино, Ивантеевки, Мытищ и Химок.

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва города Щелково продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали 7 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Главным судьей турнира выступила мастер спорта по художественной гимнастике Ольга Савинова.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения, где гимнастки получили заслуженные медали и грамоты.

Мероприятие получило положительные отзывы от участников, зрителей и организаторов. Было отмечено, что турнир «Хрустальная Снежинка» стал важным событием в спортивной жизни округа, способствующим популяризации художественной гимнастики и укреплению дружеских связей между спортсменами из разных городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.