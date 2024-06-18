Щелковские спортсмены показали сильные результаты на региональных забегах

сегодня в 16:17

Отважные ребята из команды Schelkovorunners прошли Гонку Героев в Алабино — преодолели около 9 км трейла, множество препятствий и получили заветный жетон, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Большой десант наших спортсменов принял участие в Черноголовском полумарафоне. Павел Куприянов занял первое место в абсолюте на дистанции 5 км, а Кирилл Иванцив стал лучшим в абсолюте на дистанции 3 км.

Щелковские ультрамарафонцы прошли сложнейшую ночную гонку в Воронежской области CrazyOwl50. Смелость и сила духа привели Рината Градусова к 46 месту и получению заветной бляхи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.