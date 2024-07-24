Щелковские шахматисты вышли в финал Кубка Сергея Карякина. Первый этап соревнований прошел в Центральном парке города Королев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Инструктор по шахматам МБУ ГОЩ «СДЦ ФАКЕЛ» Владимир Бакашинов и его воспитанник Антон Белов приняли участие в крупном турнире по шахматам.

Перед началом турнира президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин и чемпион Европы, международный гроссмейстер Владимир Поткин провели сеанс одновременной игры.

Второй этап турнира состоится 11 августа в городском округе Домодедово, в парке культуры и отдыха «Елочки».

Кубок Сергея Карякина — шахматный турнир, который проводится в Подмосковье по инициативе губернатора области с целью популяризации массового спорта. Впервые турнир прошел в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». Участниками первого кубка стали свыше 100 шахматистов. В 2023 году финал Кубка Карякина, проходивший в усадьбе Гребнево, собрал более 800 человек. В рамках каждого этапа участники играют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход. Особенностью турнира является проведение всех встреч в парках под открытым небом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.