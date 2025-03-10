Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Гренады 19 марта в Москве

Российская сборная по футболу 19 марта проведет товарищеский матч с командой Гренады. Встреча состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена», сообщает Baza .

Помимо Гренады, национальная команда также рассматривала возможность проведения товарищеских матчей со сборными Азербайджана и Танзании.

Кроме того, 25 марта состоится товарищеский матч со сборных России и Замбии.

Гренада занимает 174-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), находясь между Сент-Винсентом и Гренадинами и Непалом.

Ранее стало известно, что нападающий тольяттинского ФК «Акрон» Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории футбола в России. Форвард увеличил количество голов за всю карьеру до 234.