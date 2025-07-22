Сборная России по гольфу сразилась со сборной мира в Подмосковье

В подмосковном поселке Нахабино прошел международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры», в рамках которого состоялась матчевая встреча по гольфу между сборной России и сборной мира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый день фестиваля на территории гольф-клуба Moscow Country Club прошел международный турнир по гольфу в формате Pro-Am. На корт вышли 16 команд. В составе каждой команды сыграли: один профессиональный игрок, один игрок-любитель и один юниор. Лучший индивидуальный результат среди всех участников показали россиянка Александра Чекалина, прошедшая поле за 68 ударов, и представитель Узбекистана Сергей Чен, совершивший 72 удара.

​Во второй день на поле вышли сборная России и сборная мира, за которую сыграли представители 14 государств. Честь нашей страны отстаивали Нина Пегова, Вера Маркевич, Александр Силин, Ольга Матешина, Алексей Морозов, Александр Бородин и другие сильнейшие гольфисты России. Победу в уникальном противостоянии удалось одержать российским спортсменам. Встреча завершилась со счетом 13:6 в пользу россиян. Лучшим игроком турнира был признан игрок сборной мира Сиван Сайсопху из Лаоса.

​«Очень тяжелый и интересный матч. В моей карьере еще не было таких игр, в которых ты проходишь лунку «пар-5» за четыре удара, но все равно проигрываешь ее, потому что твой соперник проходит ее за три удара. Первую «девятку» я проиграла, но смогла собраться на вторую и выиграть несколько лунок подряд. По итогу мне удалось выиграть свой матч и принести сборной России важное очко», — прокомментировала свое выступление Нина Пегова.

​Также в Moscow Country Club прошла открытая тренировка для именитых российских спортсменов. В ней приняли участие: олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая, Юлия Гаврилова и Евгения Ламонова, победительница Олимпийских игр по легкой атлетике Татьяна Лебедева, чемпион Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев, вице-чемпионка Олимпийских игр по плаванию Станислава Комарова и вице-чемпион Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский. Для большинства из них это было первое знакомство с данным видом спорта. Проводила тренировку профессиональная гольфистка, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская.

​«Гольф сейчас очень популярен среди спортсменов из других видов спорта. Вот и сегодня собралась отличная компания. Я рада, что каждый год спортсмены, в том числе олимпийцы, все больше интересуются гольфом. Мы приглашаем новые лица, чтобы все могли погрузиться в эту игру, получить классные эмоции, зарядиться хорошим настроением. Сегодня отличная погода для гольфа — тепло, но в то же время не жарко. Все участники с головой окунулись в атмосферу игры, подробно изучили правила, попробовали поиграть на разных кортах разными клюшками, им все очень понравилось. Уверена, что они сегодня получили классный эмоциональный подъем на целое лето», — поделилась эмоциями амбассадор проекта Софья Великая.

​Фестиваль «Сильные фигуры» — самое известное и масштабное гольф-событие в России. Первый турнир прошел в 2019 году, тогда участие приняли только представители двух зарубежных стран (Индии и Бангладеша). В 2025 году географию участников удалось значительно расширить. Московскую область посетили гольфисты из Индии, Вьетнама, Бангладеша, Узбекистана, Белоруссии, Лаоса, Ганы, Южно-Африканской Республики, Марокко, Индонезии, Доминиканской Республики и других стран. Также на каждом фестивале проводятся открытые тренировки и мастер-классы для детей.

Мероприятие организовано в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.