Сборная России по футболу застряла в Таиланде из-за надвигающегося тайфуна
Фото - © Михаил Шапаев, Российский футбольный союз
Сборная России по футболу застряла в Ханое из-за надвигающегося тайфуна «Яги». Субботний матч российской и тайской сборных отменен, сообщает SHOT.
В настоящее время национальная команда находится в гостинице. Из-за непогоды закрыт ханойский аэропорт, поэтому россияне не могут вылететь в Москву.
Ситуация может улучшиться лишь ближе к ночи, после чего футболисты смогут вернуться в Россию.
Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Таиланда по футболу, запланированная на субботу во Вьетнаме, отменена из-за непогоды.
Из-за урагана «Яги», который обрушился на архипелаги в Юго-Восточной Азии, в некоторых регионах произошли наводнения и оползни, отменены авиарейсы и временно закрыты школы. Скорость ветра достигает примерно 200 км/ч.