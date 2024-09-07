сегодня в 12:29

Сборная России по футболу застряла в Таиланде из-за надвигающегося тайфуна

Сборная России по футболу застряла в Ханое из-за надвигающегося тайфуна «Яги». Субботний матч российской и тайской сборных отменен, сообщает SHOT .

В настоящее время национальная команда находится в гостинице. Из-за непогоды закрыт ханойский аэропорт, поэтому россияне не могут вылететь в Москву.

Ситуация может улучшиться лишь ближе к ночи, после чего футболисты смогут вернуться в Россию.

Ранее стало известно, что товарищеская встреча сборных России и Таиланда по футболу, запланированная на субботу во Вьетнаме, отменена из-за непогоды.

Из-за урагана «Яги», который обрушился на архипелаги в Юго-Восточной Азии, в некоторых регионах произошли наводнения и оползни, отменены авиарейсы и временно закрыты школы. Скорость ветра достигает примерно 200 км/ч.