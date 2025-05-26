Сборная РФ по хоккею возглавит рейтинг IIHF по итогам завершившегося ЧМ

По итогам закончившегося чемпионата мира по хоккею в Швеции и Дании отстраненная от участия в международных соревнованиях сборная РФ возглавит рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает «РИА Новости. Спорт» .

В финале ЧМ сборная США в овертайме выиграла у Швейцарии со счетом 1:0. В итоге американцы стали чемпионами мира по хоккею впервые с 1960 года.

Канадцы проиграли в четвертьфинале турнира сборной Дании (1:2). Теперь команда лишится первенства в обновленном топе, а команда РФ поднимется со второго места на первое. Так, российские хоккеисты по итогам чемпионатов мира каждый год получают 1520 очков как бронзовые призеры, так как на момент отстранения команда была третьей в рейтинге.

Канада с учетом итогов за последние 4 года снизилась в топе до четвертого места. Вторую строчку заняла команда США, третью — Швейцария.

Совет IIHF в 2022 году отстранил сборные РФ и Белоруссии от международных турниров на неопределенный срок из-за украинского конфликта.