Сборная РФ по футболу отказалась от участия в турнире в Африке

Российскую футбольную сборную приглашали поучаствовать в совместном турнире с командами юга Африки в июне, но ей пришлось отказаться от предложения, сообщает РБК .

Как пояснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, у сборной за это время запланированы другие матчи, поэтому РФС отказался от предложения Африки.

Он уточнил, что РФС обсуждает возможность выездных матчей российской сборной, но приоритет — привозить команду в страну.

«Это сложнее, но мы стараемся», — подчеркнул Митрофанов.

В этом месяце команда под руководством тренера Валерия Карпина сыграла с Нигерией в Москве (1:1) и Белоруссией в Минске (4:1). В марте у российской сборной прошли встречи с Гренадой и Замбией в Москве, оба матча завершились со счетом 5:0.