Сборная Подмосковья завоевала серебро на Кубке России по настольному теннису

В финальном поединке, который продлился три часа, команда региона встретилась со своим принципиальным соперником — сборной Оренбургской области. В решающем матче чемпионата России представители Оренбуржья оказались сильнее подмосковных спортсменов. Этот же сценарий разыгрался и в рамках борьбы за победу в Кубке России. Итог встречи — 1:2 в пользу соперников и заслуженные серебряные медали турнира у сборной Подмосковья. Москва и Санкт-Петербург стали бронзовыми призерами соревнований.

В составе команды Московской области выступали воспитанники тренера Руслана Степанова Лев Волин, Алексей Жуков, Рамиль Мутыгуллин, Матвей Рязанцев и Василий Поляков.

За Кубок России боролись 16 мужских и 16 женских команд. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.