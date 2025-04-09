Сборная Подмосковья завоевала 5 медалей на первенстве РФ по настольному теннису

Спортсмены из Подмосковья удостоились двух золотых, одной серебряной и двух бронзовых наград первенства России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Сразу три медали личных соревнований завоевала Есения Широкова. Она заняла два первых места: в парном зачете вместе со Златой Тереховой из Свердловской области и в смешанном зачете в тандеме с Алексеем Самохиным из Оренбургской области. В одиночном разряде Есения Широкова выиграла серебряную медаль первенства.

​«У меня вообще неровная игра, но я довольна тем, что я несколько раз за турнир смогла перебороть себя психологически. Для меня всегда все матчи намного тяжелее даются психологически, чем физически. Я борюсь сама с собой, со своей головой, никак не могу с ней «подружиться». Когда я успокаиваюсь, перестаю сомневаться — начинаю попадать. Спасибо огромное моему тренеру Светлане Федосеевой, без неё я бы уже давно ментально сломалась и проиграла. Она ставит меня на правильный путь буквально за минуту, не знаю даже как она это делает. Но мы с ней уже 13 лет вместе, с моего трехлетнего возраста», — поделилась эмоциями Есения Широкова.

​В командном турнире среди юниоров сборная Московской области замкнула призовую тройку. Коллектив юниорок из Подмосковья также поднялся на третью ступень пьедестала командных соревнований.

​В состав сборной региона вошли: Карен Чопурян, Ольгерд Киселев, Эдгард Киселев, Карен Чопурян, Есения Широкова, Дарина Апсатарова и Ирина Козеева.

​Первенство России по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 20 лет прошло в городе Архангельск с 31 марта по 7 апреля.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.