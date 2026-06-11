Сборная Подмосковья заняла второе место на ЧР по паравыездке

Сборная Московской области стала серебряным призером чемпионата России по паралимпийской выездке, который прошел с 1 по 10 июня 2026 года в деревне Орлово Ленинского округа. Подмосковные всадники завоевали восемь золотых медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам турнира команда региона заняла второе общекомандное место. Победителями соревнований стали Владислав Пронский, Владислав Колосов и Юлия Полякова, представляющие областной центр паралимпийских видов спорта в Котельниках.

Владислав Пронский завоевал три золотые медали — в личном зачете, командных соревнованиях и кюре. Он выступал на лошади по кличке Сильва Ле Андро. Владислав Колосов также стал трехкратным чемпионом, выиграв личный зачет, командные соревнования и кюре на лошади Дакар-10.

Юлия Полякова получила два золота — в личном зачете и кюре — и серебро в командных соревнованиях. Она выступала на лошади Дайли Фан-15.

Чемпионат России по конному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошел на базе конноспортивного комплекса «Виват, Россия!». В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из 10 регионов страны. Турнир организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.