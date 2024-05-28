Сборная Подмосковья стала бронзовым призером международного турнира по хоккею

сегодня в 19:31

Сборная команда Московской области завоевала бронзовые медали международного турнира по хоккею среди студенческий сборных «Студмир», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В игре за третье место подмосковные хоккеисты встретились с командой из Москвы. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу сборной Московской области. Как итог — бронзовые медали турнира.

В составе подмосковной сборной сыграли игроки из филиала РАНХиГС (г.о. Красногорск), мытищинского «ПРОСВЕТ», РМАТа из Воскресенска, клинского филиала РГСУ и «ПССИ» из Подольска.

В соревнованиях принимали участие команды из Московской, Тверской, Томской областей, Москвы, Республики Татарстан, Китайской Народной Республики, а также сборная России СХЛ U21.

Международный турнир по хоккею среди студенческий сборный «Студмир» прошел с 22 по 25 мая в Казани.

Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.