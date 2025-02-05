Сборная Подмосковья по фехтованию на шпагах выиграла бронзу первенства России

Женская сборная Московской области завоевала бронзовую медаль первенства России среди кадетов по фехтованию на шпагах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковные шпажистки Снежана Каменская, Лина Кашенцева, София Короева и Мария Долгополова в четвертьфинале выиграли у сборной Новосибирской области-1 со счетом 45:38. В полуфинале уступили победительницам первенства — сборной Москвы-1 со счетом 45:37. В бою за бронзовые медали сборная Московской области-2 встретилась со сборной Новосибирской области-2. Подмосковные спортсменки уверенно провели поединки и выиграли со счетом 45:34.

Ранее шпажист из Московской области Илья Лобыкин стал победителем соревнований в личном зачете, а Егор Смирнов стал бронзовым призером первенства.

Первенство России среди кадетов по фехтованию на шпагах проходит со 2 по 9 февраля в городе Волгоград. В командных соревнованиях приняли участие 44 сборные. С 5 по 7 февраля пройдут бои у рапиристов, а 8 и 9 февраля у саблистов.

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.