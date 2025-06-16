С «Локомотива» сняли ограничение на лицензирование игроков

Через несколько часов после публикации в СМИ новости о запрете московскому «Локомотиву» регистрировать футболистов появилась информация о снятии этого ограничения, сообщает SHOT .

Ограничения на лицензирование игроков в одной из внутренних систем РФС сняли. Теперь команда может играть новый сезон.

Причина трансферного бана в системе пока неизвестна. Предполагается, что это могла быть техническая ошибка или недосмотр одного из сотрудников.

Ранее «Локомотиву» временно запретили регистрацию новых футболистов. Недавно приобретенный игрок Николай Комличенко рисковал зависнуть в «трансферном окне» на весь сезон. У ФК якобы были ошибки в документах на лицензирование.