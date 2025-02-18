Рузский спортсмен занял второе место на соревнованиях по теннису

На базе Дома отдыха «Ершово» прошел открытый турнир по настольному теннису и шахматам. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов, в том числе спортсмены из Рузского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин 2-е место занял Куприянов Андрей.

Победители и призеры награждены медалями, сувенирами и грамотами. Игра в настольный теннис улучшает физическую форму, координацию, реакцию и когнитивные функции. Она также помогает снизить стресс, развивает социальные навыки и улучшает зрение. Это спорт для всех возрастов. В большинстве случаев игра длится около 15 минут, но это на столько активная игра, что ощущаются как час.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.