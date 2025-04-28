«Русский Халк» из Люберец установил новый рекорд по сценическому экстриму

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам, житель городского округа Люберцы Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», в рамках 12-го Московского мотофестиваля и открытия мотосезона установил новый мировой рекорд по сценическому экстриму. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

За 15 минут Сергей Агаджанян сломал 11 стальных стержней (шпилек), скрутил в трубочку 15 сковородок и надул до разрыва 12 грелок. Свой рекорд он посвятил 80-й годовщине Великой Победы.

Такого «набора» аксессуаров для сценического экстрима ещё не было зафиксировано в списке рекордных выступлений «Русского Халка». В этот раз команда экстремала из Люберец подобрала абсолютно разные по специфике разрушения предметы, которые считаются одними из самых сложных и зрелищных в сценическом экстриме.

«Этот „подвиг силы“ Сергея Агаджаняна был бы невыполним для большинства экстремалов мира, выступающих в сценическом экстриме, но он справился с этим вызовом человеческим возможностям! Поздравляю Сергея с установлением очень сложного рекорда», — отметил президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Рекорд был зафиксирован Международным союзом стронгмена (силового экстрима) в лице эксперта организации — рекордсмена мира по сценическому экстриму Сергея Чуприна.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.