Ротенберг и Энрике: названы самые цитируемые спортсмены начала 2025 года

Главный тренер СКА Ротенберг стал одним из самых цитируемых в СМИ

Главный тренер петербургских армейцев СКА Роман Ротенберг занял второе место в новом рейтинге самых цитируемых в СМИ и соцсетях спортсменов из Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В Интернете создали специальный Telegram-канал, полностью посвященный высказываниям Романа Ротенберга на пресс-конференциях, где тот обменивался с журналистами не только репликами, но и оригинальными подарками: он им дарил будильник, они ему — книги классиков», — заявил комментатор федерального спортивного канала «Матч ТВ» Павел Богданов.

По его словам, каждая фраза Ротенберга сразу расходится на цитаты.

Среди новичков «Зенита» наибольший интерес любителей спорта вызвал самый дорогой футболист клуба за несколько лет — Луис Энрике. Он показал высокое мастерство в играх и сумел доказать, что сильно влияет на эффективность команды.

Неизменно высокие позиции занимает Андрей Аршавин. Он регулярно выступает на телевидении в качестве спортивного эксперта и занимает пост заместителя генерального директора «Зенита».