Российскому сокоманднику Овечкина выбили зубы клюшкой

сегодня в 14:26

Российскому хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Алексееву требуется «серьезная стоматологическая помощь» после травмы в матче против «Монреаль Канадиенс», рассказал главный тренер «столичных» Спенсер Карбери. В последней игре сокомандик Александра Овечкина получил сильный удар клюшкой в лицо от Джейка Эванса, сообщает RMNB .

Алексееву прилетело по лицу в ​​конце третьего периода хоккейной встречи. Форвард «Монреаля» Эванс высоко поднял клюшку, в результате чего она попала 25-летнему защитнику «Вашингтона» в область рта.

По данным «РБК Спорт», из-за удара клюшкой Алексеев потерял несколько зубов. После травмирования защитник пропустил концовку периода, но позднее смог выйти на овертайм.

Матч «Вашингтон» — «Монреаль» завершился со счетом 3:2 в пользу «столичных».

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин установил исторический рекорд по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). После этого в Вашингтоне ввели праздник в честь русского хоккеиста.