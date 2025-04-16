День Овечкина: мэр Вашингтона ввела новый праздник в честь русского хоккеиста

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер официально утвердила новый праздник в столице США — День Овечкина. Событие будут праздновать ежегодно 11 апреля, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на указ градоначальницы.

«Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники „Великой восьмёрки“, чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за „‎Вашингтон“ на протяжении всей карьеры в НХЛ‎», — говорится в документе, который мэр опубликовала в соцсети X (бывш. Twitter).

6 апреля форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «Ови» поразил ворота соперников в 895-й раз, оставив позади канадскую легенду (894 шайбы).

Президент России Владимир Путин также поздравлял Александра Овечкина с его историческим рекордом.