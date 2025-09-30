Российского хоккеиста Дацюка внесли в базу «Миротворца»*
Еще одного российского спортсмена обвинили в «покушении на территориальную целостность» Украины и внесли в базу «Миротворца»*. На этот раз им оказался хоккеист Павел Дацюк, сообщает Постньюс.
Спортсмену предъявлены обвинения в «пропаганде», «посягательстве на территориальную неприкосновенность Украины» и «соучастии в преступных деяниях против граждан страны».
Основанием для этого послужило участие Дацюка в хоккейном турнире «Кубок вызова», организованном компанией «Газпром добыча Уренгой» в 2024 году.
Данный турнир был посвящен памяти сотрудников предприятия, погибших в ходе военных действий на территории Украины. На мероприятии также присутствовал генеральный директор компании Александр Корякин. Создатели сайта «Миротворец»* утверждают, что Дацюк открыто поддержал «русскую агрессию», тем самым став причастным к действиям российских властей, направленным против Украины.
* Экстремистский украинский сайт «Миротворец» заблокирован на территории России.
