Павла Дацюка обвинили в «покушении на территориальную целостность» Украины

Еще одного российского спортсмена обвинили в «покушении на территориальную целостность» Украины и внесли в базу «Миротворца»*. На этот раз им оказался хоккеист Павел Дацюк, сообщает Постньюс .

Спортсмену предъявлены обвинения в «пропаганде», «посягательстве на территориальную неприкосновенность Украины» и «соучастии в преступных деяниях против граждан страны».

Основанием для этого послужило участие Дацюка в хоккейном турнире «Кубок вызова», организованном компанией «Газпром добыча Уренгой» в 2024 году.

Данный турнир был посвящен памяти сотрудников предприятия, погибших в ходе военных действий на территории Украины. На мероприятии также присутствовал генеральный директор компании Александр Корякин. Создатели сайта «Миротворец»* утверждают, что Дацюк открыто поддержал «русскую агрессию», тем самым став причастным к действиям российских властей, направленным против Украины.

* Экстремистский украинский сайт «Миротворец» заблокирован на территории России.

