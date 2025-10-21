сегодня в 21:44

Российским лыжникам отказали в допуске к международном соревнованиям

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не предоставлять допуск российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

«Ассоциация лыжных видов спорта России выражает глубокое разочарование сегодняшним решением FIS о дальнейшем лишении российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов», — говорится в заявлении.

В ФЛГР отметили, что ассоциация продолжает проводить дискриминационную политику в отношении спортсменов из РФ, что противоречит основополагающему принципу политического нейтралитета, зафиксированному в уставе FIS.

АЛВСР по-прежнему решительно отстаивает равное и справедливое отношение ко всем российским спортсменам на международной арене.

После начала СВО на Украине в феврале 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее стало известно, что российские паралимпийцы выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном РФ. Зимние Паралимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года.

