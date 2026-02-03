Российский велогонщик Гонов взял золото чемпионата Европы на треке

В турецком городе Конье на чемпионате Европы по велотреку россиянин Лев Гонов стал триумфатором в индивидуальной гонке преследования, завоевав золотую награду, сообщает ТАСС .

В решающем заезде Гонов обошел датского спортсмена Юэля Скивильда. Золотая медаль стала вторым успехом для российской команды: ранее Илья Савекин завоевал серебро в дисциплине скретч.

26-летний Гонов — не новичок в европейском велоспорте. В 2020 году он стал чемпионом Европы в командном спринте, а также имеет в своем активе бронзовую и серебряную медали европейских первенств в индивидуальном спринте.

На данном турнире российские и белорусские атлеты участвуют как нейтральные спортсмены и только в личных соревнованиях. Завершение чемпионата запланировано на 5 февраля.

