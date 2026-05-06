Российский теннисист Качмазов упал с велосипеда и сломал сустав
Российский теннисист Алибек Качмазов упал с велосипеда и сломал сустав, сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что спортсмен катался на велосипеде и упал. Пострадавшего госпитализировали.
Его отправили на операцию, но он покинул медучреждение.
Теннисист выступает в одиночном и парном разряде на популярных турнирах ITF, Challenger и ATP.
