Российский теннисист Качмазов упал с велосипеда и сломал сустав

Российский теннисист Алибек Качмазов упал с велосипеда и сломал сустав, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что спортсмен катался на велосипеде и упал. Пострадавшего госпитализировали.

Его отправили на операцию, но он покинул медучреждение.

Теннисист выступает в одиночном и парном разряде на популярных турнирах ITF, Challenger и ATP.

