Российские теннисистки Самсонова и Касаткина сыграют в 3-м круге Индиан-Уэллса

25-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая находится на 13 месте в мировом рейтинге. Встреча пройдет в третьем круге турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, сообщает Metaratings .

Во время матча второго круга Самсонова обошла теннисистку из США Кэти Макналли. Россиянка победила со счетом 7:6, 10:8 и 6:4.

Касаткина в матче второго круга обыграла теннисистку из Соединенных Штатов Софию Кенин. Сначала она проиграла 3:6, а в следующих сетах победила со счетом 7:5 и 6:4.

Две россиянки попали в третий круг. На матче друг с другом они выяснят, кто попадет в одну восьмую финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Эта игра станет первой совместной у обеих россиянок.