Российские спортсменки примут участие в турнире FIG по художественной гимнастике

Российские спортсменки впервые с 2022 года примут участие в турнире FIG по художественной гимнастике, сообщается в Telegram-канале Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

«Возвращение наших гимнасток на международную арену — совсем скоро!» — говорится в сообщении.

С 10 по 13 октября в Токио пройдет клубный чемпионат мира AEON Cup-2025. В нейтральном статусе на соревнованиях выступят юниорка Ксения Савинова, а также сениорки Мария Борисова и Ульяна Янус.

В 2022 году Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским гимнастам участвовать в соревнованиях из-за начала СВО. Однако в 2023 году спортсменам разрешили выступать на турнирах FIG в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник выиграл квалификационный турнир в Пекине и был отобран для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.

