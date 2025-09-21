сегодня в 13:39

Российский фигурист Гуменник завоевал квоту на участие в Олимпиаде-2026

Российский фигурист Петр Гуменник выиграл квалификационный турнир в Пекине и был отобран для участия в Олимпийских играх, сообщает РИА Новости .

В первой программе спортсмен набрал 93,80 балла, во второй — 169,02 балла. Он победил с общим счетом в 262,82 балла.

На втором месте оказался представитель Южной Кореи Ким Хен Гем (228,60 балла). Замыкает тройку лидеров мексиканец Донован Каррильо. У него 222,36 балла.

Ранее квоту получила российская фигуристка Аделия Петросян. Она и Гуменник выступают в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.