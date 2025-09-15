Российская гимнастка триумфально вернулась на международную арену

Олимпийская чемпионка показала лучший результат в упражнениях на бревне, набрав 13,500 баллов. Это первое официальное международное соревнование для спортсменки за последние четыре года.

Помимо победы на бревне, Мельникова продемонстрировала впечатляющую форму и в других дисциплинах. Она заняла второе место в вольных упражнениях и показала пятый результат в опорном прыжке, подтвердив свой высочайший класс многоборки.

Для 22-летней гимнастки этот успех стал особенно значимым после длительного перерыва в международных выступлениях. В 2021 году она завоевала серебро в командном первенстве и бронзу в вольных упражнениях. Ее коллекция наград также включает три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.