Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли серебро на Олимпиаде в Париже

сегодня в 20:49

В финале турнира 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер завоевали первую для России медаль летней Олимпиады в Париже, взяв серебро, пишет РИА Новости .

Андреева и Шнайдер выступали против теннисисток из Италии Сарф Эррани и Жасмин Паолини. Девушки играли в женском парном разряде.

Медаль Андреевой и Шнайдер стала первой в копилке России, которую представляют спортсмены в нейтральном статусе.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович выиграл первую в своей карьере золотую медаль Олимпийских игр. До этого он смог взять только бронзу в 2008 году.