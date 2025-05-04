Россиянка Кузьминова победила в молодежном чемпионате и поставила мировой рекорд

Штангистка из России Варвара Кузьминова смогла поставить мировой рекорд среди спортсменов в возрасте до 17 лет. Она победила на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Лиме Перу, сообщает РИА Новости .

Кузьминова установила новый мировой рекорд в рывке. Теперь он находится на отметке 108 килограмм.

Также был поставлен рекорд по сумме упражнений — 235 килограмм в весовой категории до 76 килограмм. Кузьминова стала победительницей чемпионата мира.

Ранее подмосковные спортсмены стали обладателями Кубка России по хоккею на траве. Выиграли как мужской, так и женский клубы «Динамо-Электросталь».