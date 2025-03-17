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Россиянка Андреева обыграла Соболенко в финале турнира в США

В финале подмосковная спортсменка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте два часа четыре минуты.

Для 17-летней теннисистки эта победа стала 2-й подряд на турнирах категории WTA 1000.

Подмосковная спортсменка — первая теннисистка младше 18 лет, выигравшая 10 матчей подряд, после Николь Вайдишовой в 2005 году. Также Мирра стала самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс после Марии Шараповой в том же 2005 году.

Ранее теннисистка поднялась в рейтинге на пять позиций и дебютировала в топ-10, заняв девятое место. Мирра официально стала первой ракеткой России и единственной представительницей нашей страны в первой десятке мира. Добавим, что Мирра Андреева стала первой с 2017 года россиянкой, выигравший турнир категории WTA-1000.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.