Россиянка Андреева обыграла Соболенко в финале турнира в США
Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США), сообщает «Лента.ру».
В финале подмосковная спортсменка обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте два часа четыре минуты.
Для 17-летней теннисистки эта победа стала 2-й подряд на турнирах категории WTA 1000.
Подмосковная спортсменка — первая теннисистка младше 18 лет, выигравшая 10 матчей подряд, после Николь Вайдишовой в 2005 году. Также Мирра стала самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс после Марии Шараповой в том же 2005 году.
Ранее теннисистка поднялась в рейтинге на пять позиций и дебютировала в топ-10, заняв девятое место. Мирра официально стала первой ракеткой России и единственной представительницей нашей страны в первой десятке мира. Добавим, что Мирра Андреева стала первой с 2017 года россиянкой, выигравший турнир категории WTA-1000.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.