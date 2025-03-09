Россиянин Магомед Анкалаев победил Перейру и стал чемпионом UFC

Россиянин Магомед Анкалаев выиграл в бою с Алексом Перейрой и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Турнир под названием UFC 313 проходил в американском Лас-Вегасе, сообщает ТАСС .

Судьи приняли решение отдать победу Анкалаеву. Он выиграл единогласно.

Анкалаев — пятый спортсмен из России, которые завоевывает чемпионство UFC в полутяжелом весе. До этого пояса уже были у Олега Тактарова, Хабиба Нурмагомедова, Петра Яна и Ислама Махачева.

В январе сообщалось, что последний в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.