Россиянин из провинции выиграл ЧМ по бодибилдингу в Иране

сегодня в 11:22

Основатель школы бодибилдинга из Кемерова Барбашин завоевал титул чемпиона мира

Знаменитый бодибилдер из Кемерова Александр Барбашин завоевал первое место на 78-м Чемпионате мира по бодибилдингу, который проходил в Иране. О достижении атлета объявила Федерация бодибилдинга России, пишет «Сiбдепо» .

В соревнованиях, которые собрали участников из Мексики, Китая, Палестины, Испании и других стран кемеровчанин завоевал золотую статуэтку, подтвердив свое мастерство среди сильнейших культуристов. Во время церемонии награждения также прозвучал гимн Российской Федерации.

Барбашин живет в Алтайском крае. Там он основал школу бодибилдинга и фитнеса.

Ранее подмосковный борец Мингиян Горяев выиграл золото на всероссийских соревнованиях среди юниоров до 21 года по греко-римской борьбе. Первенство прошло в Казани.