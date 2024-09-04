Россия завоевала еще одно золото Паралимпиады
Россиянин Свиридов завоевал золото Паралимпийских игр-2024
Россиянин Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в толкании ядра в Париже, пишет «Интерфакс».
С результатом 17,18 метра российский легкоатлет установил новый паралимпийский рекорд.
Серебро взял еще один россиянин Алан Кокойты, третье место у Дастана Мукашбеова из Казахстана.
Свиридов — паралимпийский чемпион игр в Токио‑2020 и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр‑2012, трехкратный чемпион мира и чемпион Европы.
Еще одну золотую медаль в легкой атлетике в среду завоевал Андрей Вдовин из Нижнего Новгорода.
Российским паралимпийцам разрешено выступать только в нейтральном статусе.