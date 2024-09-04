Россия завоевала еще одно золото Паралимпиады

сегодня в 22:12

Россиянин Владимир Свиридов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр-2024 в толкании ядра в Париже, пишет « Интерфакс ».

С результатом 17,18 метра российский легкоатлет установил новый паралимпийский рекорд.

Серебро взял еще один россиянин Алан Кокойты, третье место у Дастана Мукашбеова из Казахстана.

Свиридов — паралимпийский чемпион игр в Токио‑2020 и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр‑2012, трехкратный чемпион мира и чемпион Европы.

Еще одну золотую медаль в легкой атлетике в среду завоевал Андрей Вдовин из Нижнего Новгорода.

Российским паралимпийцам разрешено выступать только в нейтральном статусе.