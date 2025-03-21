Россия надеется вернуться на Олимпийские игры после избрания нового главы МОК

«Осторожный оптимизм»: чего ждут в России от нового президента МОК

Представители спортивной и политической общественности России с оптимизмом восприняли смену президента Международного олимпийского комитета (МОК) — им впервые стала женщина, пловчиха Кирсти Ковентри из Зимбабве, сменив на этом посту Томаса Баха, сообщает kp.ru .

Выборы нового президента МОК состоялись в четверг, 20 марта. Ковентри поздравил с победой президент РФ Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что опыт 41-летней спортсменки будет помогать в продвижении благородных олимпийских идеалов. Ее предшественник фактически исключил Россию из Игр, российские спортсмены могли участвовать в Олимпиадах с нейтральным флагом.

Ранее Ковентри говорила, что была бы не против возвращения РФ на Олимпийские Игры. Однако пока об этом говорить рано, хотя многие в России настроены оптимистично.

Так, глава Минспорта Михаил Дегтярев надеется, что «Россия вернется на олимпийский пьедестал», об этом он написал в своей Telegram.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал Ковентри «лучшим вариантом» для России и отметил ее принципиальность. Спортсмен также признался, что обрадовался тому, что на пост главы мок не избрали британца Себастьяна Коу, склонного к русофобии.

В свою очередь телеведущий Дмитрий Губерниев посоветовал набраться терпения и «осторожного оптимизма».

Со своей стороны официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что «спорт вне политики» восторжествует.