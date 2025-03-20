Путин поздравил с избранием новую главу МОК Кирсти Ковентри

Президент РФ Владимир Путин пожелал избранному президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри благополучия и «спортивного» здоровья, сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил женщину с избранием ее на пост главы организации. По его словам, итоги голосования говорят о высоком авторитете Ковентри в спортивном сообществе и признании ее достижений.

Российский лидер выразил уверенность в том, что опыт женщины будет помогать в продвижении благородных олимпийских идеалов.

Ковентри — пловчиха из Зимбабве. Она стала первой женщиной в истории, которая была избрана президентом МОК.

Ковентри сменит на этом посту немца Томаса Баха, полномочия которого истекут 23 июня.