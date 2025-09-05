Реутов встречает легенд футбола в честь юбилея города

Это особенный день, когда спорт объединит поколения, а Реутов станет ареной встречи футбольных звезд и будущих чемпионов.



На поле выйдут выдающиеся мастера, оставившие яркий след в истории отечественного футбола. Среди них — легендарный вратарь Ринат Дасаев, непробиваемая стена сборной страны и образец профессионализма для молодых спортсменов. Защитник Дмитрий Хлестов, надежный и самоотверженный, Константин Головской, чей богатый опыт вдохновляет новые поколения, и Максим Ромащенко, известный своей техникой и креативной игрой в полузащите.



В атаке зрители увидят Руслана Пименова, стремительного и точного, и Игоря Колыванова, голевое чутье которого не раз приносило победы сборной. Центральную линию украсит Дмитрий Аленичев — обладатель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов, один из самых титулованных отечественных игроков, а также Егор Титов — легендарный плеймейкер столичного «Спартака». Защитную линию усилит Федор Кудряшов — игрок поколения 2010-х, участник международных турниров и один из самых стабильных фланговых защитников России последних лет.



Команду звезд возглавит один из самых уважаемых тренеров в истории российского футбола — Олег Иванович Романцев. Его имя ассоциируется с золотыми годами «Спартака» и сборной России, а его вклад в развитие футбола невозможно переоценить.



Матч станет не просто спортивным мероприятием, а настоящим праздником — символом уважения к спортивной истории города и его заслугам в воспитании выдающихся спортсменов. Реутов по праву гордится своей футбольной школой и ее выпускниками, а юбилейные торжества станут прекрасной возможностью выразить признательность всем, кто в разные годы создавал спортивную славу городского округа.



Начало мероприятия — в 15:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.