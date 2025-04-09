Ремонтные работы в спортцентре «Гвардия» в Волоколамске превысили 90%

Кровельные и фасадные работы завершились на спортивно-физкультурном центре «Гвардия» в Волоколамске. Ход капитального ремонта спортивного объекта на улице Энтузиастов проверили представители администрации округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Строители уже закончили отделку внутри центра, подготовили пол для укладки паркета, поставили двери. Для обеспечения спортцентра теплом установили новую газовую котельную. После согласования проекта АО «Мособлгаз» приступит к строительству газопровода от источника до котельной.

«После приемки газопровода Ростехнадзором сотрудники ресурсоснабжающей организации выполнят пуско-наладочные работы и подключат котельную к газовой магистрали. После этого рабочие приступят к укладке напольного покрытия в зале», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Александрович Шорников.

Ремонт спортивного объекта проводится в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.