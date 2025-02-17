Реконструкция ледовой арены завершена в подмосковном поселке Пограничный

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16 февраля после реконструкции начала работу Ледовая арена в поселке Пограничный, сообщает пресс-служба администрации округа Серпухов.

Здесь заменили холодильное оборудование, приобрели новую ледозаливочную машину и информационное табло. Также были заменены борта, стекла, скамейки для игроков и судей. Обновленная арена станет центром зимних видов спорта: здесь возобновлены тренировки по хоккею и фигурному катанию, созданы условия для свободного катания и проведения соревнований.

Первыми лед испытали студенческие хоккейные команды «Губернский колледж» (Серпухов) и «Кремлевские курсанты» (Москва). В ярком и динамичном матче убедительную победу одержали хозяева площадки — команда «Губернский колледж».

«Благодарю команду единомышленников, инициаторов обновления площадки для наших спортсменов — Председателя окружного совета Михаила Шульгу, Народного учителя России, Почетного гражданина Московской области и Серпухова, директора Губернского колледжа Александра Лысикова, Президента Федерации хоккея Городского округа Олега Агенкова. Всем спортсменам — крепкого здоровья, уверенности в своих силах и новых побед!» — сказал глава округа Серпухов Сергей Никитенко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.