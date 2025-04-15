Раменский ФК «Леон Сатурн» провел первую домашюю игру сезона

В День космонавтики футбольный клуб «Леон Сатурн» из Раменского гокруга провел первую домашнюю игру в рамках LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Б» (группа 2), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом встречи на стадионе прозвучал гимн России в исполнении академического женского камерного хора «Кантилена».

Среди почетных гостей, присутствовавших на матче, были министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Государственной Думы Роман Терюшков, глава Раменского округа Эдуард Малышев и председатель Совета депутатов Раменского м. о. Юрий Ермаков.

Несмотря на прохладную погоду, на стадионе было жарко от поддержки болельщиков. Однако ожидания многочисленных фанатов не оправдались — в упорном поединке раменская команда уступила со счетом 0:1.

После матча глава округа Эдуард Малышев написал в своем аккаунте: «Это только начало сезона, впереди много игр, в которых, я уверен, „Сатурн“ себя ещё покажет!».

Следующий матч «Леон Сатурн» проведет в гостях. 19 апреля в 14:00 чёрно-синие сыграют с командой «Тверь» на стадионе «Юность» в Твери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.