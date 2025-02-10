Работу спортивной школы «Ока» проверили в Пущине

Глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко вместе с Председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой проверил работу спортивной школы «Ока» в Пущине, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь проводятся занятия по гимнастике, дзюдо, боксу, лыжным гонкам, гребле. На базе учреждения работают секции по шахматам, плаванию и футболу.

Наметили план работ в рамках текущего ремонта, которые необходимо провести для обеспечения более комфортных условий во время тренировок. И заодно обсудили планы по обновлению инвентаря.

Рядом располагается гостиница для спортсменов, прибывающих на соревнования в Пущино из других городов. В учреждении необходимо дооснащение мебелью.

«Обсудили необходимость включения учреждения спорта в программу по оснащению „умными“ камерами в рамках проекта Министерства спорта Московской области „50 умных ФОК“», — отметил Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.