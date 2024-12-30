Путин создал президентские стипендии для российских спортсменов и тренеров

Квота составит четыре тыс. стипендий. Получать их смогут чемпионы Олимпийских игр, которые были в составе сборных команд СССР или РФ, чемпионы Олимпийских игр, которые включены в момент выступления на Олимпиаде в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ, чемпионам XVI Олимпийских зимних игр 1992 года, Игр XXI Олимпиады 1992 года, которые входили в состав объединенных команд и другие категории.

Суммы стипендий будут варьироваться в пределах от 25 до 60 тыс. рублей. Размер зависит от категории.

Ранее ученые из Подмосковья получили президентскую стипендию и финансирование стартапа.