Путин создал президентские стипендии для российских спортсменов и тренеров
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Президент РФ Владимир Путин создал новые президентские стипендии. Их размер составляет до 60 тыс. рублей, соответствующий указ размещен на сайте Официального опубликования правовых актов.
Квота составит четыре тыс. стипендий. Получать их смогут чемпионы Олимпийских игр, которые были в составе сборных команд СССР или РФ, чемпионы Олимпийских игр, которые включены в момент выступления на Олимпиаде в списки кандидатов в спортивные сборные команды РФ, чемпионам XVI Олимпийских зимних игр 1992 года, Игр XXI Олимпиады 1992 года, которые входили в состав объединенных команд и другие категории.
Суммы стипендий будут варьироваться в пределах от 25 до 60 тыс. рублей. Размер зависит от категории.
Ранее ученые из Подмосковья получили президентскую стипендию и финансирование стартапа.