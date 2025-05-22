Путин провел телефонный разговор с главным тренером ярославской команды

Президент России Владимир Путин лично позвонил главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину, чтобы поздравить его и всю команду с исторической победой в Кубке Гагарина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во время телефонного разговора Путин отметил выдающиеся спортивные достижения ярославского клуба, который впервые в своей истории завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Особо была подчеркнута роль тренерского штаба во главе с Никитиным, сумевшего создать боеспособный коллектив и привести его к чемпионскому титулу.

Под руководством Никитина «Локомотив» не только выиграл Кубок Гагарина, но и стал второй командой в истории КХЛ после ЦСКА (2019), которой удалось в один сезон завоевать и этот трофей, и Кубок Континента. Примечательно, что оба этих достижения связаны с именем одного тренера — Игоря Никитина.

Эта победа имеет особое символическое значение для ярославского хоккея, пережившего трагедию в 2011 году, когда в авиакатастрофе погиб практически весь состав команды. Нынешний успех стал лучшей данью памяти погибшим игрокам и тренерам.