Путин позвонил Кондаратьеву и Мусаеву после победы «Краснодара»
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главным тренером ФК «Краснодар» Мурадом Мусаевым, сообщает ТАСС.
Президент лично связался с руководством клуба и региона после триумфа, поздравив их с историческим достижением — первой победой в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Клуб из южной столицы в сезоне 2024/2025 впервые в своей истории завоевал золотые медали премьер-лиги, опередив традиционных грандов российского футбола. Эта победа стала знаковым событием не только для Краснодарского края, но и для всего российского спорта, демонстрируя развитие футбола в регионах.
Триумф «Краснодара» стал возможен благодаря последовательной работе клуба, основанного в 2008 году. За 16 лет команда прошла путь от второго дивизиона до чемпионского титула,