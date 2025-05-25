Путин позвонил Кондаратьеву и Мусаеву после победы «Краснодара»

Путин поздравил «Краснодар» с первой в истории победой в чемпионате России

Президент лично связался с руководством клуба и региона после триумфа, поздравив их с историческим достижением — первой победой в чемпионате России по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Клуб из южной столицы в сезоне 2024/2025 впервые в своей истории завоевал золотые медали премьер-лиги, опередив традиционных грандов российского футбола. Эта победа стала знаковым событием не только для Краснодарского края, но и для всего российского спорта, демонстрируя развитие футбола в регионах.

Триумф «Краснодара» стал возможен благодаря последовательной работе клуба, основанного в 2008 году. За 16 лет команда прошла путь от второго дивизиона до чемпионского титула,