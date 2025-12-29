Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду

Александра Горячкина одержала триумфальную победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, который прошел в Дохе. Спортсменка получила поздравления с выдающимся достижением от президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля .

Шахматистка продемонстрировала высочайший уровень мастерства и непоколебимую уверенность в своих силах. Она смогла обыграть сильнейших соперниц на турнире. Эта победа стала настоящим новогодним подарком для тренеров, родных и многочисленных любителей шахмат по всей стране.

В адрес чемпионки прозвучали пожелания новых спортивных достижений и всего самого лучшего.

«Желаю Вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками», — сказал Путин в адрес чемпионки мира.

